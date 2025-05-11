Словакия одолела сборную Словении в матче чемпионата мира — 2025
Поделиться
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Словакии со счётом 3:1.
ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 13:20 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Словения
1:0 Чедерле (Сикора) – 08:20 2:0 Регенда (Княжко, Грман) – 09:26 3:0 Криштоф (Лантоши, Мудрак) – 31:12 (pp) 3:1 Ограеншек (Саболич, Мацух) – 46:29 (pp)
На девятой минуте Себастьян Чедерле с передачи Адама Сикоры открыл счёт в матче. Минуту спустя Павол Регенда удвоил преимущество сборной Словакии с передач Самуэля Княжко и Марио Грмана. На 32-й минуте Михал Криштоф забил третий гол Словакии с передач Роберта Лантоши и Давида Мудрака. На 47-й минуте Кен Ограеншек с передач Роберта Саболича и Рока Мацуха отыграл одну шайбу и установил окончательный счёт в матче — 1:3.
Комментарии
- 11 мая 2025
-
15:54
-
15:41
-
15:35
-
15:27
-
14:54
-
14:28
-
14:20
-
13:58
-
13:22
-
12:42
-
12:32
-
12:18
-
11:58
-
11:42
-
11:14
-
10:58
-
10:36
-
10:12
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:22
-
08:10
-
07:48
-
07:09
-
07:03
-
06:50
-
06:46
-
06:05
-
05:48