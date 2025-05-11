Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Словакия — Словения, результат матча 11 мая 2025, счет 3:1, ЧМ по хоккею 2025

Словакия одолела сборную Словении в матче чемпионата мира — 2025
Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Словакии со счётом 3:1.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 13:20 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Словения
1:0 Чедерле (Сикора) – 08:20     2:0 Регенда (Княжко, Грман) – 09:26     3:0 Криштоф (Лантоши, Мудрак) – 31:12 (pp)     3:1 Ограеншек (Саболич, Мацух) – 46:29 (pp)    

На девятой минуте Себастьян Чедерле с передачи Адама Сикоры открыл счёт в матче. Минуту спустя Павол Регенда удвоил преимущество сборной Словакии с передач Самуэля Княжко и Марио Грмана. На 32-й минуте Михал Криштоф забил третий гол Словакии с передач Роберта Лантоши и Давида Мудрака. На 47-й минуте Кен Ограеншек с передач Роберта Саболича и Рока Мацуха отыграл одну шайбу и установил окончательный счёт в матче — 1:3.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Важная победа Казахстана, очередной разгром на турнире. Итоги дня ЧМ по хоккею
Важная победа Казахстана, очередной разгром на турнире. Итоги дня ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android