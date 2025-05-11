Словакия одолела сборную Словении в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Словакии со счётом 3:1.

На девятой минуте Себастьян Чедерле с передачи Адама Сикоры открыл счёт в матче. Минуту спустя Павол Регенда удвоил преимущество сборной Словакии с передач Самуэля Княжко и Марио Грмана. На 32-й минуте Михал Криштоф забил третий гол Словакии с передач Роберта Лантоши и Давида Мудрака. На 47-й минуте Кен Ограеншек с передач Роберта Саболича и Рока Мацуха отыграл одну шайбу и установил окончательный счёт в матче — 1:3.