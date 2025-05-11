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Голкипер «Эдмонтона» оценил пропущенный гол за 0,4 секунды до конца игры с «Вегасом»

Голкипер «Эдмонтона» оценил пропущенный гол за 0,4 секунды до конца игры с «Вегасом»
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер прокомментировал пропущенную за 0,4 секунды до завершения основного времени шайбу в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4, 2-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19     2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp)     2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17     2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11     2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05     3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58     3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59    

«Работа вратаря заключается в том, чтобы давать своей команде шанс на победу. Думаю, что мне это удалось. Просто пара неудачных отскоков то тут, то там. У нас был удачный рикошет, когда шайба отскочила от конька и попала в ворота. Такие вещи случаются.

Я был рад, что сделал пару важных сейвов, но не смог довести дело до конца. Обидно, но, опять же, всякое бывает. Со всеми случается. Просто двигаемся дальше. Что бы ни случилось в будущем, я буду готов. Когда назовут моё имя, я буду готов выйти на площадку и сделать всё, что в моих силах», – приводит слова Скиннера официальный сайт НХЛ.

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