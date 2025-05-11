Голкипер «Эдмонтона» оценил пропущенный гол за 0,4 секунды до конца игры с «Вегасом»

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер прокомментировал пропущенную за 0,4 секунды до завершения основного времени шайбу в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4, 2-1).
«Работа вратаря заключается в том, чтобы давать своей команде шанс на победу. Думаю, что мне это удалось. Просто пара неудачных отскоков то тут, то там. У нас был удачный рикошет, когда шайба отскочила от конька и попала в ворота. Такие вещи случаются.
Я был рад, что сделал пару важных сейвов, но не смог довести дело до конца. Обидно, но, опять же, всякое бывает. Со всеми случается. Просто двигаемся дальше. Что бы ни случилось в будущем, я буду готов. Когда назовут моё имя, я буду готов выйти на площадку и сделать всё, что в моих силах», – приводит слова Скиннера официальный сайт НХЛ.
- 11 мая 2025
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