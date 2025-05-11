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12-летний Козицын рассказал, как решился исполнить невероятный буллит на Кубке Третьяка

12-летний Козицын рассказал, как решился исполнить невероятный буллит на Кубке Третьяка
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12-летний нападающий юношеской команды хабаровского «Амура» Владислав Козицын рассказал, как ему пришла в голову идея исполнить невероятный буллит в матче со «Школой им. Салея» на Кубке Третьяка U13. Юный форвард прокинул шайбу себе между ног, вернул её и с лёгкостью обыграл вратаря, пробив по воротам в падении.

«Однажды перед сном я лежу и думаю: а если я во время исполнения буллита покажу ложный из-под ноги, потом на удобную уберу, у вратаря ведь не будет шансов. Пытался постоянно натренировать этот бросок. Нигде до этого подобного не видел», — приводит слова Козицына телеграм-канал «Mash на спорте».

В том матче хабаровчане одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2.

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