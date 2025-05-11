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40-летний голкипер Флёри в матче с Латвией проведёт свою первую игру за сборную Канады

40-летний голкипер Флёри в матче с Латвией проведёт свою первую игру за сборную Канады
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Сегодня, 11 мая, 40-летний голкипер Марк-Андре Флёри проведёт свой первый матч за сборную Канады, которая в рамках чемпионата мира — 2025 сыграет с Латвией. Матч начнётся в 17:20 мск.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Марк-Андре Флери провёл 26 матчей за «Миннесоту», отражая в среднем 89,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,93. Для него этот сезон стал последним в карьере в НХЛ. Он является олимпийским чемпионом 2010 года и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016 и 2017), а также занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только легендарному Мартину Бродо (691).

Сборная Канады победила Словению (4:0) в первом матче на чемпионате мира — 2025. Ворота «Кленовых листьев» в том матче защищал Дилан Гаранд.

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