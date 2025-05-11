40-летний голкипер Флёри в матче с Латвией проведёт свою первую игру за сборную Канады

Сегодня, 11 мая, 40-летний голкипер Марк-Андре Флёри проведёт свой первый матч за сборную Канады, которая в рамках чемпионата мира — 2025 сыграет с Латвией. Матч начнётся в 17:20 мск.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Марк-Андре Флери провёл 26 матчей за «Миннесоту», отражая в среднем 89,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,93. Для него этот сезон стал последним в карьере в НХЛ. Он является олимпийским чемпионом 2010 года и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016 и 2017), а также занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только легендарному Мартину Бродо (691).

Сборная Канады победила Словению (4:0) в первом матче на чемпионате мира — 2025. Ворота «Кленовых листьев» в том матче защищал Дилан Гаранд.