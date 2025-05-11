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12-летний автор шикарного буллита на Кубке Третьяка: в следующем сезоне собираюсь в СКА

12-летний автор шикарного буллита на Кубке Третьяка: в следующем сезоне собираюсь в СКА
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12-летний нападающий юношеской команды хабаровского «Амура» Владислав Козицын рассказал об изменениях в своей жизни после исполнения невероятного по красоте буллита в матче со «Школой им. Салея» на Кубке Третьяка U13.

«Жизнь никак не изменилась — тренировки, учёба, отдых. Единственное: в следующем сезоне собираюсь уехать в СКА, это большой клуб, в который не так легко пробиться, сделаю всё возможное, чтобы попасть в основной состав U13», — приводит слова Козицына телеграм-канал «Mash на спорте».

Также юный форвард добавил, что фанатеет от Никиты Кучерова и хочет попасть в НХЛ, но главная мечта — выступить за основную сборную России на международном турнире.

В том матче хабаровчане одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2. Команда «Амур-1» заняла седьмое итоговое место на Кубке Третьяка U13.

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