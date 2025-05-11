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Зак Фукале — о финале Кубка Гагарина: сделаем всё, чтобы город нами гордился

Зак Фукале — о финале Кубка Гагарина: сделаем всё, чтобы город нами гордился
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Голкипер челябинского «Трактора» Зак Фукале рассказал о подготовке к финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». Первая встреча состоится 13 мая в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренировки проходят отлично, стараемся как можно лучше подготовиться перед стартом финала. Мы очень рады быть там и испытываем приятное волнение по этому поводу. У нас отличная атмосфера в раздевалке. «Локомотив» – неудобный соперник для «Трактора»? Совершенно неважно, против кого мы играем. Знаю ли я, кто из игроков «Трактора» чаще всего играл в финалах Кубка Гагарина? Это Андрей Светлаков, для которого этот финал будет седьмым. Ощущаем ли мы поддержку в городе? Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые стоят за нами. Мы все тяжело работали, чтобы оказаться здесь. Я знаю, что с последнего финала для «Трактора» прошло 12 лет. Мы сделаем всё, чтобы город нами гордился», — приводит слова Фукале пресс-служба КХЛ.

Матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут 13, 15, 17, 19, 21*, 23*, 25* мая. Лучшим достижением «Трактора» является выход в финал в 2013 году.

* — при необходимости

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