«Играть в мае — удовольствие». Владимир Ткачёв — о финальной серии в Кубке Гагарина

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Первая встреча состоится 13 мая в Ярославле.

«В команде не надо много говорить, все понимают, что это финал Кубка Гагарина. Подготовка идёт полным ходом, пытаемся из прошлых серий забрать с собой в финал всё самое лучшее. Играть в мае – это удовольствие. Наслаждаемся этим временем. Стараемся не быть перегруженными в плане эмоциональной подготовки. Прекрасно понимаем, что нужно делать. Надо выходить и выполнять установку тренеров, и очевидно то, что все ребята будут выкладываться на сто процентов. «Локомотив» – это организованная команда, которая строго играет в обороне. Нам надо быть уверенными в себе. Те вещи, которые привели нас в финал, ключевые. Всё реально, всё по силам. Все люди в городе следят и смотрят хоккей, улицы перекрываются. Это нас мотивирует дополнительно», — приводит слова Фукале пресс-служба КХЛ.

Матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут 13, 15, 17, 19, 21*, 23*, 25* мая. Лучшим достижением «Трактора» является выход в финал в 2013 году.

* — при необходимости