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Бенуа Гру — о Шабанове в плей-офф: нельзя побеждать только благодаря одному игроку

Бенуа Гру — о Шабанове в плей-офф: нельзя побеждать только благодаря одному игроку
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос о форме форварда челябинцев Максима Шабанова в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

— Шабанов вышел на пик формы?
— Максим — очень важный для нас игрок в этом плей-офф. Если вы хотите побеждать, то ожидаете, что ваши лидеры будут показывать результат ещё лучше. Поэтому от Шабанова ждём большего. При этом нельзя побеждать только благодаря одному игроку, хоккей – командный вид спорта. На высоте должны быть вратарь, спецбригады большинства и меньшинства. Многие игроки внесли весомый вклад в победы в плей-офф, — приводит слова Гру пресс-служба КХЛ.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 16 игр и набрал 18 (9+9) очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ.

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