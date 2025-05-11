17-летний Громов рассказал, как стал призёром НМХЛ, оставшись в межсезонье без команды

17-летний защитник Всеволод Громов поделился впечатлениями от прошедшего сезона, который начинал составе команды Юношеской хоккейной лиги (ЮХЛ), а закончил бронзовым призёром чемпионата НМХЛ.

«Вернёмся, чуть больше года назад. Конец апреля 2024 года, по обоюдному согласию, не продлили контракт в «Сахалинских Акулах»!!! Затем, летом в межсезонье, приехав на просмотры, отказали все три клуба. После этого, пройдя адскую предсезонку, продолжая верить в себя, и не терять надежды, от безысходности пришлось идти в команду ЮХЛ и начинать сезон там! Сидя на лавке в ЮХЛ, мои руки начинали опускаться, но последней надеждой стал клуб «Гранит». Просто разрешили приехать на просмотры, я приехал, спустя две тренировки сказали, что мы тебя берём на контракт, первый профессиональный. Какой же я был счастливый в тот момент, понимая, что все труды были не зря! И, пройдя сезон-2024/2025, можно сделать итог, год назад я был никому не нужен, в поисках клуба, но никто меня не брал в команду (по определённым причинам). А руководство ХК «Гранит» взяли меня! Поверили в меня! Когда я никому не нужен был, в самую трудную минуту, они протянули руку помощи! И я очень благодарен за то, что сделало для меня руководство команды! Это очень честные и порядочные люди! Они настоящие профессионалы своего дела. И как меня здорово принял коллектив, это была одна из самых сплочённых команд, где все друг за друга! Итого: спустя один год я бронзовый призёр НМХЛ, да это не чемпионство, но миллионы и не достигают такого результата! Сыгравший немалое количество игр за этот сезон, четыре игры сыграл в плей-офф, а учитывая свой возраст, это достижение! Вернёмся сильнее, дальше — больше!!! Только вперёд!» — приводит слова Громова пресс-служба МХК «Гранит-Чехов».