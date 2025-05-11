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Сидни Кросби набрал первое очко на чемпионате мира — 2025

Сидни Кросби набрал первое очко на чемпионате мира — 2025
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Нападающий и капитан сборной Канады Сидни Кросби набрал первое очко на чемпионате мира 2025 года. В эти минуты проходит матч группы А, в котором встречаются Канада и Латвия. Кросби стал одним из ассистентов в эпизоде с заброшенной шайбой Трэвиса Конечны, после которой канадцы сравняли счёт.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
3-й период
1 : 6
Канада
1:0 Тралмакс (Лочмелис) – 07:05     1:1 Конечны (Санхайм, Кросби) – 09:30     1:2 Маккиннон (Хорват) – 10:31     1:3 Джонсон (Монтур, Кросби) – 27:11     1:4 Джонсон – 31:10     1:5 Конечны – 39:36 (sh)     1:6 Селебрини (Конечны, Кросби) – 45:09    

На момент выхода новости идёт второй период. Впереди «кленовые листья» — 2:1.

Напомним, 37-летний Кросби впервые с 2015 года выступает на чемпионате мира по хоккею. Всего на чемпионатах мира форвард «Питтсбург Пингвинз» провёл 18* игр и набрал 27 (12+15) очков.

* — до этого матча

Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения. В первом матче группового этапа канадцы победили сборную Словении со счётом 4:0.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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