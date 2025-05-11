Нападающий и капитан сборной Канады Сидни Кросби набрал первое очко на чемпионате мира 2025 года. В эти минуты проходит матч группы А, в котором встречаются Канада и Латвия. Кросби стал одним из ассистентов в эпизоде с заброшенной шайбой Трэвиса Конечны, после которой канадцы сравняли счёт.

На момент выхода новости идёт второй период. Впереди «кленовые листья» — 2:1.

Напомним, 37-летний Кросби впервые с 2015 года выступает на чемпионате мира по хоккею. Всего на чемпионатах мира форвард «Питтсбург Пингвинз» провёл 18* игр и набрал 27 (12+15) очков.

* — до этого матча

Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения. В первом матче группового этапа канадцы победили сборную Словении со счётом 4:0.