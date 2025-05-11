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Латвия – Канада, результат матча 11 мая 2025, счет 1:7, ЧМ по хоккею 2025

Канада разгромила Латвию в матче ЧМ-2025 по хоккею, у Кросби ассистентский хет-трик
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Сегодня, 11 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, прошёл матч между сборными Латвии и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Игра команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 7:1.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 7
Канада
1:0 Тралмакс (Лочмелис) – 07:05     1:1 Конечны (Санхайм, Кросби) – 09:30     1:2 Маккиннон (Хорват) – 10:31     1:3 Джонсон (Монтур, Кросби) – 27:11     1:4 Джонсон – 31:10     1:5 Конечны – 39:36 (sh)     1:6 Селебрини (Конечны, Кросби) – 45:09     1:7 Хэйтон (Дано) – 55:18    

Латвийцы открыли счёт в матче. Эдуард Тралмакс стал автором первого гола, забитого 40-летнему голкиперу Марку-Андре Флёри в форме сборной Канады. После этого «кленовые листья» провели семь безответных шайб. На счету 37-летнего нападающего и капитана сборной Канады Сидни Кросби ассистентский хет-трик. Дублями отметились Трэвис Конечны и Кент Джонсон, по одной заброшенной шайбе на счету Натана Маккиннона, Маклина Селебрини и Барретта Хэйтона.

Сборная Канады набрала шесть очков в двух матчах и на данный занимает первое место в группе А. Латвия с тремя очками после двух игр — на четвёртой строчке.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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