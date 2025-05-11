Канада разгромила Латвию в матче ЧМ-2025 по хоккею, у Кросби ассистентский хет-трик

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, прошёл матч между сборными Латвии и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Игра команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 7:1.
Латвийцы открыли счёт в матче. Эдуард Тралмакс стал автором первого гола, забитого 40-летнему голкиперу Марку-Андре Флёри в форме сборной Канады. После этого «кленовые листья» провели семь безответных шайб. На счету 37-летнего нападающего и капитана сборной Канады Сидни Кросби ассистентский хет-трик. Дублями отметились Трэвис Конечны и Кент Джонсон, по одной заброшенной шайбе на счету Натана Маккиннона, Маклина Селебрини и Барретта Хэйтона.
Сборная Канады набрала шесть очков в двух матчах и на данный занимает первое место в группе А. Латвия с тремя очками после двух игр — на четвёртой строчке.
- 11 мая 2025
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