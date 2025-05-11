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«Устали ждать». Фанаты «Нью-Джерси» отреагировали на переход Арсения Грицюка

«Устали ждать». Фанаты «Нью-Джерси» отреагировали на переход Арсения Грицюка
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Болельщики «Нью-Джерси» отреагировали на переход в американскую команду российского нападающего Арсения Грицюка. выступавшего в прошедшем сезоне за СКА. Россиянин был выбран «Дэвилз» на драфте НХЛ 2019 года в пятом раунде под общим 129-м номером.

«Не могу дождаться его дебюта в следующем году», — написал пользователь соцсети под ником ZachaFlockaFlame.

MadDevil: Он будет играть с Хьюзом и Браттом. Назовём их «Креветки и Гритс».

Emperoreddy: Цель – построить команду, в следующем сезоне претендующую на Кубок, и Грицюк очень поможет.

MB3: 15–20 голов и 30–40 передач – вполне реалистичный прогноз.

Wierzbowski426: Нормально, фанаты устали ждать. Шесть лет уже прошло.

24-летний Грицюк в сезоне-2024/2025 провёл за СКА 55 игр (с учётом Кубка Гагарина), забил 18 голов и сделал 31 результативную передачу. Всего в КХЛ на его счету 177 (82+95) очков в 259 матчах.

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