Гол Михайлиса не спас Казахстан от проигрыша Германии в матче чемпионата мира — 2025

Сегодня. 11 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Германии и Казахстана. Игра закончилась победой немецкой команды со счётом 4:1.
Казахстанцы открыли счёт на четвёртой минуте после точного броска форварда магнитогорского «Металлурга» Никиты Михайлиса, ассистентом выступил Аркадий Шестаков. Германия ответила четырьмя заброшенными шайбами. В первом периоде счёт сравнял Максимилиан Кастнер. Во второй 20-минутке отличился Войцех Стаховяк, в начале третьей — Лукас Райхель и Лукас Кельбле.
Сборная Германии набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает второе место в группе B (уступая американцам по разнице забитых и пропущенных шайб). Казахстан с тремя очками — на четвёртой строчке.
- 11 мая 2025
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