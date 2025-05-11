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Германия – Казахстан, результат матча 11 мая 2025, счет 4:1, ЧМ по хоккею 2025

Гол Михайлиса не спас Казахстан от проигрыша Германии в матче чемпионата мира — 2025
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Сегодня. 11 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Германии и Казахстана. Игра закончилась победой немецкой команды со счётом 4:1.

ЧМ-2025 . Группа B
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Германия
Окончен
4 : 1
Казахстан
0:1 Михайлис (Шестаков) – 03:05     1:1 Кастнер (Эль, Зайдер) – 13:09     2:1 Стаховяк (Кагун, Шюц) – 34:53     3:1 Райхель (Тиффельс, Кельбле) – 41:49     4:1 Кельбле (Эль, Кастнер) – 45:33    

Казахстанцы открыли счёт на четвёртой минуте после точного броска форварда магнитогорского «Металлурга» Никиты Михайлиса, ассистентом выступил Аркадий Шестаков. Германия ответила четырьмя заброшенными шайбами. В первом периоде счёт сравнял Максимилиан Кастнер. Во второй 20-минутке отличился Войцех Стаховяк, в начале третьей — Лукас Райхель и Лукас Кельбле.

Сборная Германии набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает второе место в группе B (уступая американцам по разнице забитых и пропущенных шайб). Казахстан с тремя очками — на четвёртой строчке.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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