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Бенуа Гру одной фразой описал Игоря Никитина после общения с ним на Матче звёзд КХЛ

Бенуа Гру одной фразой описал Игоря Никитина после общения с ним на Матче звёзд КХЛ
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Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру поделился впечатлением от общения с наставником ярославского «Локомотива» Игорем Никитиным на Матче звёзд КХЛ — 2025.

«Он очень интересный парень», — приводит слова канадского тренера пресс-служба КХЛ.

Напомним, Бенуа Гру был главным тренером команды дивизиона Харламова на Матче звёзд КХЛ. Игорь Никитин возглавлял команду дивизиона Тарасова. Их коллективы встретились в матче за третье место, в котором по буллитам верх взяла команда Никитина. В рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025 «Трактор» и «Локомотив» провели между собой два матча, в которых оба раза также побеждала команда под руководством Никитина.

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