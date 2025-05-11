Кирилл Капризов обменялся рукопожатием с Лионелем Месси перед матчем чемпионата МЛС

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов обменялся рукопожатием с футболистом сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» Лионелем Месси перед матчем чемпионата МЛС. Российский хоккеист был приглашённым гостем на церемонии открытия встречи между «Миннесотой Юнайтед» и командой Месси (4:1), которая проходила в Сент-Поле (США, штат Миннесота).
Фото: Кадр из трансляции
Ранее Капризов присутствовал на первой игре серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (88:99).
«Миннесота Уайлд» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024/2025 уступила в шести матчах «Вегас Голден Найтс» (2-4 в серии). Форвард Кирилл Капризов набрал девять очков по системе «гол+пас», отметившись пятью заброшенными шайбами и четырьмя ассистами, и стал лучшим бомбардиром «Уайлд» в Кубке Стэнли по итогам сезона.
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