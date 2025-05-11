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Кирилл Капризов обменялся рукопожатием с Лионелем Месси перед матчем чемпионата МЛС

Кирилл Капризов обменялся рукопожатием с Лионелем Месси перед матчем чемпионата МЛС
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Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов обменялся рукопожатием с футболистом сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» Лионелем Месси перед матчем чемпионата МЛС. Российский хоккеист был приглашённым гостем на церемонии открытия встречи между «Миннесотой Юнайтед» и командой Месси (4:1), которая проходила в Сент-Поле (США, штат Миннесота).

США — Major League Soccer . МЛС
10 мая 2025, суббота. 23:30 МСК
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Хлонгване – 32'     2:0 Markanich – 45+2'     2:1 Месси – 48'     3:1 Вейгандт – 68'     4:1 Лод – 70'    

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Капризов присутствовал на первой игре серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (88:99).

«Миннесота Уайлд» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024/2025 уступила в шести матчах «Вегас Голден Найтс» (2-4 в серии). Форвард Кирилл Капризов набрал девять очков по системе «гол+пас», отметившись пятью заброшенными шайбами и четырьмя ассистами, и стал лучшим бомбардиром «Уайлд» в Кубке Стэнли по итогам сезона.

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