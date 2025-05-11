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Минское «Динамо» отреагировало на серебро сборной Беларуси по пляжному футболу на ЧМ-2025

Минское «Динамо» отреагировало на серебро сборной Беларуси по пляжному футболу на ЧМ-2025
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Пресс-служба минского «Динамо» разместила на своей странице пост с поздравлением в адрес сборной Беларуси по пляжному футболу, которая завоевала серебряные медали на чемпионате мира — 2025.

ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Бразилия
0:1 Лукао – 2'     1:1 Новиков – 7'     1:2 Родриго – 13'     1:3 Катарино – 13'     2:3 Бриштель – 29'     3:3 Бриштель – 30'     3:4 Родриго – 35'    

«Сборная Беларуси по пляжному футболу — серебряный призёр чемпионата мира. Белорусская дружина в финальном матче минимально уступила сборной Бразилии, гранду мирового пляжного футбола — 3:4.

Поздравляем, парни!» — написано в сообщении минского «Динамо».

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6.

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