Минское «Динамо» отреагировало на серебро сборной Беларуси по пляжному футболу на ЧМ-2025

Пресс-служба минского «Динамо» разместила на своей странице пост с поздравлением в адрес сборной Беларуси по пляжному футболу, которая завоевала серебряные медали на чемпионате мира — 2025.

«Сборная Беларуси по пляжному футболу — серебряный призёр чемпионата мира. Белорусская дружина в финальном матче минимально уступила сборной Бразилии, гранду мирового пляжного футбола — 3:4.

Поздравляем, парни!» — написано в сообщении минского «Динамо».

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6.