Минское «Динамо» отреагировало на серебро сборной Беларуси по пляжному футболу на ЧМ-2025
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Пресс-служба минского «Динамо» разместила на своей странице пост с поздравлением в адрес сборной Беларуси по пляжному футболу, которая завоевала серебряные медали на чемпионате мира — 2025.
ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Бразилия
0:1 Лукао – 2' 1:1 Новиков – 7' 1:2 Родриго – 13' 1:3 Катарино – 13' 2:3 Бриштель – 29' 3:3 Бриштель – 30' 3:4 Родриго – 35'
«Сборная Беларуси по пляжному футболу — серебряный призёр чемпионата мира. Белорусская дружина в финальном матче минимально уступила сборной Бразилии, гранду мирового пляжного футбола — 3:4.
Поздравляем, парни!» — написано в сообщении минского «Динамо».
Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. Ранее лучшим результатом сборной Беларуси на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу белорусы уступили представителям Ирана со счётом 1:6.
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