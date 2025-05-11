«Одни из самых ярких эмоций в моей карьере». Зарипов — о победе в первом Кубке Гагарина

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов рассказал о первом в истории Кубке Гагарина, который прошёл в сезоне-2008/2009. Первым победителем турнира стал казанский «Ак Барс», в составе которого играл Зарипов.

«Первый Кубок Гагарина, новая история российского хоккея, к счастью, достался нам, «Ак Барсу», благодаря нашему капитану Алексею Морозову, его золотому голу. Это были незабываемые, одни из самых ярких эмоций в моей карьере. Это была новая лига, новая история, в семи матчах мы вырвали победу у «Локомотива» с минимальным счётом. Помню, как все нервничали, на каждом игроке лежала ответственность, но мы выстояли и подняли Кубок над головой», — сказал Зарипов в видео, опубликованном пресс-службой КХЛ в рамках проекта «Чемпионский опыт».

44-летний Зарипов — пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), заслуженный мастер спорта России (2009).