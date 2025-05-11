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Зарипов рассказал, как помог выстоять «Металлургу» в решающем матче со «Львом» в 2014 году

Зарипов рассказал, как помог выстоять «Металлургу» в решающем матче со «Львом» в 2014 году
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов поделился воспоминаниями о решающем матче серии магнитогорского «Металлурга» со «Львом» (Прага, Чехия) в 2014 году. Магнитогорцы выиграли в седьмом матче серии со счётом 7:4.

КХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 7-й матч
30 апреля 2014, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 4
Лев
Прага
1:0 Паре (Хабаров) – 04:43 (5x5)     1:1 Улльстрём (Граньяни) – 13:49 (5x5)     2:1 Бирюков (Антипин, Зарипов) – 23:32 (5x5)     2:2 О'Бёрн (Закриссон) – 34:41 (5x5)     3:2 Косов (Тимкин, Казионов) – 36:56 (5x5)     4:2 Коварж (Антипин, Зарипов) – 37:37 (5x5)     5:2 Мозякин (Зарипов, Коварж) – 43:10 (5x5)     6:2 Зарипов (Коварж) – 52:35 (5x5)     6:3 Тёрнберг (Немец, Врана) – 53:55 (5x5)     6:4 Азеведу (Немец, Новотны) – 58:19 (5x5)     7:4 Юньков (Паре, Осала) – 59:51 (en)    

«Было много голов, но на льду легко не было. Мы забили удачно в первом периоде, получили уверенность и дальше наращивали темп, игру, старались забросить побольше. При счёте 7:2, когда оставалось 3-4 минуты и Джастин Азеведо забил гол, я почувствовал, что команда немножечко «затроила». Пропустили ещё один гол — началась паника. А ещё полторы минуты оставалось. Хорошо помню, что я на скамейке начал кричать: «Мы выигрываем, хватит паниковать, надо проще сыграть!» Это было непросто», — сказал Зарипов в видео, опубликованном пресс-службой КХЛ в рамках проекта «Чемпионский опыт».

44-летний Зарипов — пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), заслуженный мастер спорта России (2009).

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