Зарипов рассказал, как помог выстоять «Металлургу» в решающем матче со «Львом» в 2014 году

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов поделился воспоминаниями о решающем матче серии магнитогорского «Металлурга» со «Львом» (Прага, Чехия) в 2014 году. Магнитогорцы выиграли в седьмом матче серии со счётом 7:4.

«Было много голов, но на льду легко не было. Мы забили удачно в первом периоде, получили уверенность и дальше наращивали темп, игру, старались забросить побольше. При счёте 7:2, когда оставалось 3-4 минуты и Джастин Азеведо забил гол, я почувствовал, что команда немножечко «затроила». Пропустили ещё один гол — началась паника. А ещё полторы минуты оставалось. Хорошо помню, что я на скамейке начал кричать: «Мы выигрываем, хватит паниковать, надо проще сыграть!» Это было непросто», — сказал Зарипов в видео, опубликованном пресс-службой КХЛ в рамках проекта «Чемпионский опыт».

44-летний Зарипов — пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), заслуженный мастер спорта России (2009).