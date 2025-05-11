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Данис Зарипов рассказал, был ли у него мандраж в решающих матчах плей-офф КХЛ

Данис Зарипов рассказал, был ли у него мандраж в решающих матчах плей-офф КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов ответил на вопрос о предстартовом мандраже в решающих матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Честно признаюсь, в плей-офф, и особенно в финале, у меня был мандраж перед началом матча. Я переживал за результат, за свою игру. Считаю, что это нормально для профессионала, которому небезразличен результат, итог серии и сезона. Как справиться с мандражом? Бывает по-разному. Для меня лучше всего было создать момент или забить в первой же смене — это вообще сказка. Если у тебя это получается, то всё начинает гореть, ты бежишь с шайбой. Иногда надо просто воткнуться в кого-то — тоже всё на место встанет в голове, активнее начнёшь играть. А иногда бывает, что стараешься, бежишь, но всё не туда, всё поперёк. Были игры, когда не идёт и тебя сажают — ты не споришь с этим, потому что понимаешь, что можешь напакостить команде», — сказал Зарипов в видео, опубликованном пресс-службой КХЛ в рамках проекта «Чемпионский опыт».

44-летний Зарипов — пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), заслуженный мастер спорта России (2009).

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