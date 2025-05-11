Данис Зарипов рассказал, что помогло «Металлургу» выиграть финальную серию c ЦСКА в 2016-м

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов поделился воспоминаниями о финальной серии магнитогорского «Металлурга» с ЦСКА (4-3) в Кубке Гагарина в 2016 году.

«Мы открывали газеты и видели, что пресса уже отдаёт Кубок нашему сопернику, ЦСКА, которым дирижировал Дмитрий Квартальнов. Это именитый тренер, он многого добился в своей карьере. Но мы знали, что он не всегда может совладать со своими эмоциями. В первой игре нас в клочья разрывают — кажется, 1:5. В раздевалке все сидят унылые. В такой момент нельзя обращать внимание на прессу, на результат. Я так и сказал: «Мы проиграв, дали им хлеб, они наелись и расслабились». И в следующей игре мы сравняли счёт в серии, пошли качели. После четвёртой игры у них в раздевалке что-то произошло, какой-то эмоциональный разлом, как мы потом узнали. Это пошло нам на руку», — сказал Зарипов в видео, опубликованном пресс-службой КХЛ в рамках проекта «Чемпионский опыт».

44-летний Зарипов — пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), заслуженный мастер спорта России (2009).