Сидни Кросби не сделал ни одного броска в створ ворот в матче Канады с Латвией на ЧМ-2025

Нападающий и капитан сборной Канады Сидни Кросби не нанёс ни одного броска в створ ворот команды Латвии (7:1) в матче группового этапа чемпионата мира — 2025 по хоккею.

На счету 37-летнего Кросби ассистентский хет-трик в игре с Латвией. Также он дважды удалялся по ходу матча, заработав четыре минуты штрафа. Канадский форвард провёл на льду 17 минут и 2 секунды, выиграл 7 вбрасываний из 12 (58,33 %) и закончил матч с показателем полезности «+2».

Сборная Канады набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает первое место в группе А. Латвия с тремя очками после двух игр — на четвёртой строчке.