Сидни Кросби не сделал ни одного броска в створ ворот в матче Канады с Латвией на ЧМ-2025
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Нападающий и капитан сборной Канады Сидни Кросби не нанёс ни одного броска в створ ворот команды Латвии (7:1) в матче группового этапа чемпионата мира — 2025 по хоккею.
ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 7
Канада
1:0 Тралмакс (Лочмелис) – 07:05 1:1 Конечны (Санхайм, Кросби) – 09:30 1:2 Маккиннон (Хорват) – 10:31 1:3 Джонсон (Монтур, Кросби) – 27:11 1:4 Джонсон – 31:10 1:5 Конечны – 39:36 (sh) 1:6 Селебрини (Конечны, Кросби) – 45:09 1:7 Хэйтон (Дано) – 55:18
На счету 37-летнего Кросби ассистентский хет-трик в игре с Латвией. Также он дважды удалялся по ходу матча, заработав четыре минуты штрафа. Канадский форвард провёл на льду 17 минут и 2 секунды, выиграл 7 вбрасываний из 12 (58,33 %) и закончил матч с показателем полезности «+2».
Сборная Канады набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает первое место в группе А. Латвия с тремя очками после двух игр — на четвёртой строчке.
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