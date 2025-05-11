Роман Ротенберг подвёл итоги выступления «России 25» в «Туре сборной»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг выразил благодарность клубам КХЛ, игрокам и болельщикам за участие в «Туре сборной».

«Хочу прежде всего поблагодарить все клубы, которые делегировали хоккеистов в команду в этом году, – «Металлург», СКА, «Ак Барс», «Сибирь», «Адмирал», «АКМ», «Трактор», «Торпедо», «Локомотив», «Авангард», «Северсталь», «Сочи», «Нефтехимик», ЦСКА, «Ладу», «Витязь» и все остальные клубы нашего чемпионата. Радует, что все команды понимают, что сборная должна жить, выступать, играть в международных турнирах и готовиться к возвращению на мировую арену.

Огромное спасибо игрокам, которые в конце тяжелейшего сезона приехали в сборную, не щадили себя, всегда выкладывались на максимум. К счастью, давно ушли те времена, когда хоккеисты отказывались от вызова в сборную – сейчас абсолютно все осознают, что это большая честь и огромная ответственность.

Конечно же, не устаю благодарить болельщиков – в этом году, помимо традиционных Минска и Астаны, мы впервые сыграли в Тольятти, и два аншлага, которые были на трибунах, ещё раз подтвердили, насколько высок интерес к играм сборной. За три года мы провели 25 матчей, одержали 20 побед, дважды выиграли Кубок Первого канала и Кубок Победы, посетили множество городов, где никогда до этого не видели сборную России. И в Омске, и в Туле, и в других городах нас встречали полные трибуны и замечательная, душевная, по-настоящему домашняя атмосфера. Отдельно хочу пожелать скорейшего выздоровления Прохору Полтапову, которому мы посвятили победу в Минске.

Большое спасибо всем! Вперёд, Россия!» — написал Ротенберг на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, в рамках майской серии игр между «Россией 25» и сборной Беларуси российская команда одержала одну победу со счётом 3:1 и трижды проиграла (2:4, 7:8 OT, 1:3).