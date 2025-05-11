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«Бобровский — кирпичная стена!» Форвард «Флориды» Вераге — об игре российского голкипера

«Бобровский — кирпичная стена!» Форвард «Флориды» Вераге — об игре российского голкипера
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Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге одной фразой оценил игру российского вратаря американской команды Сергея Бобровского.

«Бобровский — кирпичная стена! Мы любим Боба и доверяем ему», — приводит слова Вераге официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь на 10 мая в Санрайзе (штат Флорида, США) на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Автором победного гола стал канадский форвард Брэд Маршан. «Торонто» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1.

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