Финляндия победила Францию в овертайме, уступая 1:3 за 2 минуты до конца 3-го периода

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Финляндии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали финские хоккеисты со счётом 4:3 ОТ.
Счёт во втором периоде открыли французы. Отличился Кевин Бозон (большинство) с передач Кевин Спиноцци и Тима Бозона. Теуво Терявяйнен сравнял счёт за две с половиной минуты до конца периода. Ему ассистировали Микко Лехтонен и Вили Саариярви. В середине третьей 20-минутки Тим Бозон вновь вывел французскую команду вперёд, реализовав численное преимущество. За три минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря, чем воспользовался Жорданн Перре, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:1. Но всё же численный перевес финской сборной принёс свои плоды — Ээли Толванен сначала сократил разрыв в счёте до минимума, а затем перевёл игру в овертайм. Юусо Пярссинен принёс победу финнам в дополнительное время.
Сборная Финляндии набрала пять очков в двух матчах и на данный занимает третье место в группе В. Франция с одним очком после двух игр — на шестой строчке.
- 12 мая 2025
-
00:10
-
00:03
- 11 мая 2025
-
23:59
-
23:33
-
22:57
-
22:38
-
22:21
-
21:53
-
21:42
-
21:23
-
21:06
-
20:38
-
20:23
-
19:57
-
19:40
-
19:36
-
18:51
-
18:27
-
18:02
-
17:37
-
17:22
-
17:05
-
16:48
-
16:35
-
16:18
-
15:54
-
15:41
-
15:35
-
15:27
-
14:54
-
14:28
-
14:20
-
13:58
-
13:22
-
12:42