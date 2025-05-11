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Финляндия – Франция, результат матча 11 мая 2025, счет 4:3 ОТ, ЧМ по хоккею 2025

Финляндия победила Францию в овертайме, уступая 1:3 за 2 минуты до конца 3-го периода
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Финляндии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали финские хоккеисты со счётом 4:3 ОТ.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Франция
0:1 Бозон (Спиноцци, Бозон) – 28:01 (pp)     1:1 Терявяйнен (Лехтонен, Саариярви) – 37:33     1:2 Бозон (Перре, Белльмар) – 50:57 (pp)     1:3 Перре (Белльмар) – 57:18     2:3 Толванен (Лехтонен) – 58:27     3:3 Толванен (Лехтонен, Терявяйнен) – 59:32     4:3 Пярссинен (Толванен, Ламмикко) – 61:24    

Счёт во втором периоде открыли французы. Отличился Кевин Бозон (большинство) с передач Кевин Спиноцци и Тима Бозона. Теуво Терявяйнен сравнял счёт за две с половиной минуты до конца периода. Ему ассистировали Микко Лехтонен и Вили Саариярви. В середине третьей 20-минутки Тим Бозон вновь вывел французскую команду вперёд, реализовав численное преимущество. За три минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря, чем воспользовался Жорданн Перре, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:1. Но всё же численный перевес финской сборной принёс свои плоды — Ээли Толванен сначала сократил разрыв в счёте до минимума, а затем перевёл игру в овертайм. Юусо Пярссинен принёс победу финнам в дополнительное время.

Сборная Финляндии набрала пять очков в двух матчах и на данный занимает третье место в группе В. Франция с одним очком после двух игр — на шестой строчке.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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