Финляндия победила Францию в овертайме, уступая 1:3 за 2 минуты до конца 3-го периода

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Финляндии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали финские хоккеисты со счётом 4:3 ОТ.

Счёт во втором периоде открыли французы. Отличился Кевин Бозон (большинство) с передач Кевин Спиноцци и Тима Бозона. Теуво Терявяйнен сравнял счёт за две с половиной минуты до конца периода. Ему ассистировали Микко Лехтонен и Вили Саариярви. В середине третьей 20-минутки Тим Бозон вновь вывел французскую команду вперёд, реализовав численное преимущество. За три минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря, чем воспользовался Жорданн Перре, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:1. Но всё же численный перевес финской сборной принёс свои плоды — Ээли Толванен сначала сократил разрыв в счёте до минимума, а затем перевёл игру в овертайм. Юусо Пярссинен принёс победу финнам в дополнительное время.

Сборная Финляндии набрала пять очков в двух матчах и на данный занимает третье место в группе В. Франция с одним очком после двух игр — на шестой строчке.