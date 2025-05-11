Сборная Чехии с минимальным перевесом обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Норвегии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Матч закончился победой чешской сборной со счётом 2:1.
В первом периоде зрители голов не увидели. В начале второй 20-минутки сборная Чехии открыла счёт в матче. В голевой атаке приняли участие три Якуба. С передач Крейчика и Лауко отличился Флек. Норвежцы сравняли счёт через шесть минут — гол забил Стиан Сольберг, ассистировали партнёру Якоб Берглунд и Эйрик Сальстен. Победную шайбу сборной Чехии записал на свой счёт Давид Пастрняк с передач Романа Червенки и Филипа Гронека.
Сборная Чехии набрала пять очков в двух матчах и на данный момент занимает третье место в группе B. Норвегия без очков после двух игр.
- 11 мая 2025
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