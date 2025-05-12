ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 11 мая, календарь, таблица

В воскресенье, 11 мая, в Дании и Швеции прошёл очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в группах А и B.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 11 мая

Группа A

Канада — Латвия — 7:1.

Финляндия — Франция — 4:3 ОТ.

Группа В

Германия — Казахстан — 4:1.

Чехия — Норвегия — 2:1.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.