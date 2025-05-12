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ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 11 мая, календарь, таблица

ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 11 мая, календарь, таблица
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В воскресенье, 11 мая, в Дании и Швеции прошёл очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в группах А и B.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 11 мая

Группа A
Канада — Латвия — 7:1.
Финляндия — Франция — 4:3 ОТ.

Группа В
Германия — Казахстан — 4:1.
Чехия — Норвегия — 2:1.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

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Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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