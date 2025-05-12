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Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 11 мая 2025 года

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 11 мая 2025 года
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В воскресенье, 11 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ 11 мая:

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Динамо-Санкт-Петербург» — 4:3 ОТ.

Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» — 3-3;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4-1.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

Турнирная сетка плей-офф ВХЛ
Календарь плей-офф ВХЛ
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