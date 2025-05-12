Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 11 мая 2025 года

В воскресенье, 11 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ 11 мая:
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Динамо-Санкт-Петербург» — 4:3 ОТ.
Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» — 3-3;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4-1.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.