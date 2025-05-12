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Три очка Рантанена помогли «Далласу» обыграть «Виннипег» и повести в серии

Три очка Рантанена помогли «Далласу» обыграть «Виннипег» и повести в серии
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В ночь с 11 на 12 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 5:2 и повели в серии 2-1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp)     1:1 Коннор (Виларди) – 09:53     2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12     2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07     3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51     4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40     5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились финские нападающие Роопе Хинц и Микко Рантанен, отличившийся также двумя результативными передачами, канадские защитники Томас Харли и Алекс Петрович, канадский форвард Уайатт Джонстон. Также на счету россиянина Евгения Дадонова результативная передача.

У «Виннипега» забитыми голами отличились американский нападающий Кайл Коннор и швейцарский форвард Нино Нидеррайтер.

Следующий матч между командами состоится 14 мая в Далласе.

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