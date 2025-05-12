Три очка Рантанена помогли «Далласу» обыграть «Виннипег» и повести в серии

В ночь с 11 на 12 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 5:2 и повели в серии 2-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились финские нападающие Роопе Хинц и Микко Рантанен, отличившийся также двумя результативными передачами, канадские защитники Томас Харли и Алекс Петрович, канадский форвард Уайатт Джонстон. Также на счету россиянина Евгения Дадонова результативная передача.

У «Виннипега» забитыми голами отличились американский нападающий Кайл Коннор и швейцарский форвард Нино Нидеррайтер.

Следующий матч между командами состоится 14 мая в Далласе.