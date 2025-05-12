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Тренер «Каролины» оценил игру Овечкина после победы в последнем матче с «Вашингтоном»

Тренер «Каролины» оценил игру Овечкина после победы в последнем матче с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) Александра Овечкина в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович (Бёрнс, Холл) – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

«Мы не оставляли его одного, но он всё равно находил свободные зоны. К счастью, наш вратарь справился. Его невозможно полностью остановить. Нужно просто помнить, где он находится, и надеяться, что таких моментов будет не слишком много», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины». Отметим, на данный момент Овечкин не набрал ни одного очка во втором раунде Кубка Стэнли.

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в восьми матчах.

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