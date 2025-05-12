Тренер «Каролины» оценил игру Овечкина после победы в последнем матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) Александра Овечкина в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Мы не оставляли его одного, но он всё равно находил свободные зоны. К счастью, наш вратарь справился. Его невозможно полностью остановить. Нужно просто помнить, где он находится, и надеяться, что таких моментов будет не слишком много», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины». Отметим, на данный момент Овечкин не набрал ни одного очка во втором раунде Кубка Стэнли.

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в восьми матчах.