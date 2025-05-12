Карбери рассказал, как нужно играть Овечкину и Строуму в оставшихся матчах с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как должен сыграть российский нападающий Александр Овечкин и Дилан Строум в оставшихся матчах второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«В таких играх бывает достаточно одного матча, чтобы изменить ход всей серии. Вот с каким настроем должны выходить Алекс и Дилан: одна результативная игра — и ты можешь перевернуть серию. Это не будет происходить каждый матч, особенно в плей-офф. Так что для них ключевое — создать положительное влияние в атаке в равных составах. Сначала — надо увеличить время в зоне атаки, создать парочку моментов, пару бросков. На этом они сейчас сосредоточены», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины». В этих трёх матчах Овечкин не отметился результативными действиями.