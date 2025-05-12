Результаты матчей КХЛ 3х3 11 мая

11 мая, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 11 мая:

«Динамо» Мн — «Сибирь» — 3:4;

«Трактор» — «Ак Барс» — 2:3.

Суперигра

«Ак Барс» — «Сибирь» — 7:3.

Всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный из которых состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 матчей, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 миллион рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 метра, формат — три периода по семь минут.