Нападающий «Вашингтона» назвал странным гол Свечникова в третьем матче серии Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о первом пропущенном голе в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикенз» (0:4), который забил российский форвард Андрей Свечников.

«Мы сильно давили на их защитников, не давая им нормально выходить из зоны, и из-за этого они терялись в обороне, когда шайба возвращалась обратно. Думаю, в этом был наш шанс. Мы оказали давление — и именно это, на мой взгляд, у нас получилось сегодня лучше.

«Их первый гол, что сказать? Вбрасывание, игрок подхватил шайбу, бросил по воротам — и гол. Ничего особенного. Просто странный гол… Да, это неприятно, но это плей-офф. Такое случается», — приводит слова Дауда Russian Machine Never Breaks.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины».