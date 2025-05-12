Тренер «Вашингтона» объяснил низкую результативность звена Овечкина в серии с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему звено Александра Овечкина мало забивает в серии с «Каролиной Харрикейнз».

«В целом, дело в звене Овечкина, где большую роль играет Дилан Строум. Им трудно создавать моменты за счёт входов в зону, а против «Каролины» с их контролем дистанции и мощными защитниками это практически невозможно.

Так что им приходится работать в зоне атаки, пытаться создать что-то после вбрасывания или за счёт индивидуальных действий. Это тяжело для любого, но для этого звена особенно. Им просто нужно продолжать работать. Всё не будет идеально в каждом матче. Хотя вчера я видел у них некоторые позитивные моменты», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Всего за прошедшие три матча серии «Вашингтон» забросил четыре шайбы. Овечкин не отметился результативными действиями.