Рантанен повторил достижение Маккиннона, Макдэвида и других звёзд НХЛ в Кубке Стэнли

Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2) набрал три очка и стал седьмым действующим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось набрать 18 и более очков в первых 10 играх плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По данным лиги, такое удавалось звёздному форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, который набрал 18 очков в 2020 году. Также канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в 2022 году набрал 23 очка и 18 очков — в 2024. Немецкий хоккеист «Эдмонтона» Леон Драйзайтль трижды набирал 18+ очков в первых 10 играх в плей-офф: 19 — в 2022, 18 — в 2023 и 21 — в 2024. Звёздный канадский форвард Сидни Кросби в 2018 году набрал 19 очков. Также американский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель в 2018 году набрал 21 очко. Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отличился 19 очками в первых 10 играх плей-офф в 2018 году.

Напомним, следующий матч серии между «Далласом» и «Виннипегом» пройдёт 14 мая в Даллсе.