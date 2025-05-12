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Рантанен повторил достижение Маккиннона, Макдэвида и других звёзд НХЛ в Кубке Стэнли

Рантанен повторил достижение Маккиннона, Макдэвида и других звёзд НХЛ в Кубке Стэнли
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Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2) набрал три очка и стал седьмым действующим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось набрать 18 и более очков в первых 10 играх плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp)     1:1 Коннор (Виларди) – 09:53     2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12     2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07     3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51     4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40     5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06    

По данным лиги, такое удавалось звёздному форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, который набрал 18 очков в 2020 году. Также канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в 2022 году набрал 23 очка и 18 очков — в 2024. Немецкий хоккеист «Эдмонтона» Леон Драйзайтль трижды набирал 18+ очков в первых 10 играх в плей-офф: 19 — в 2022, 18 — в 2023 и 21 — в 2024. Звёздный канадский форвард Сидни Кросби в 2018 году набрал 19 очков. Также американский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель в 2018 году набрал 21 очко. Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отличился 19 очками в первых 10 играх плей-офф в 2018 году.

Напомним, следующий матч серии между «Далласом» и «Виннипегом» пройдёт 14 мая в Даллсе.

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