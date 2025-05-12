Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии
Поделиться
В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp) 2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Картер Вераге и Сэм Беннетт. Александр Барков отличился результативной передачей. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 22 сейва, оформив шат-аут.
После этого матча счёт в серии игр между командами стал равный, 2-2. Следующая встреча состоится на площадке «Торонто» 15 мая. Начало — в 2:00 мск.
Комментарии
- 12 мая 2025
-
05:45
-
05:32
-
05:19
-
04:48
-
04:21
-
03:24
-
03:03
-
02:42
-
02:20
-
02:19
-
00:10
-
00:03
- 11 мая 2025
-
23:59
-
23:33
-
22:57
-
22:38
-
22:21
-
21:53
-
21:42
-
21:23
-
21:06
-
20:38
-
20:23
-
19:57
-
19:40
-
19:36
-
18:51
-
18:27
-
18:02
-
17:37
-
17:22
-
17:05
-
16:48
-
16:35
-
16:18