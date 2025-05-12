Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии

В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Картер Вераге и Сэм Беннетт. Александр Барков отличился результативной передачей. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 22 сейва, оформив шат-аут.

После этого матча счёт в серии игр между командами стал равный, 2-2. Следующая встреча состоится на площадке «Торонто» 15 мая. Начало — в 2:00 мск.