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Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии

Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии
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В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp)     2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Картер Вераге и Сэм Беннетт. Александр Барков отличился результативной передачей. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 22 сейва, оформив шат-аут.

После этого матча счёт в серии игр между командами стал равный, 2-2. Следующая встреча состоится на площадке «Торонто» 15 мая. Начало — в 2:00 мск.

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