Cергей Бобровский признан первой звездой матча Кубка Стэнли «Флорида» — «Торонто»

В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0. После окончания игры пресс-служба лиги назвала лучших хоккеистов встречи.

Так первой звездой стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, совершивший по ходу матча 22 спасения. Второй звездой признан канадский форвард хозяев Картер Вераге, на счету которого в сегодняшнем матче заброшенная в большинстве шайба.

Третья звезда — американский вратарь «Торонто» Джозеф Уолл, совершивший во встрече 35 сейвов.

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