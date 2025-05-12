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Cергей Бобровский признан первой звездой матча Кубка Стэнли «Флорида» — «Торонто»

Cергей Бобровский признан первой звездой матча Кубка Стэнли «Флорида» — «Торонто»
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В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0. После окончания игры пресс-служба лиги назвала лучших хоккеистов встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp)     2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09    

Так первой звездой стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, совершивший по ходу матча 22 спасения. Второй звездой признан канадский форвард хозяев Картер Вераге, на счету которого в сегодняшнем матче заброшенная в большинстве шайба.

Третья звезда — американский вратарь «Торонто» Джозеф Уолл, совершивший во встрече 35 сейвов.

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