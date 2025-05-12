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Рантанен повторил редчайшее достижение Кубка Стэнли. За 30 такое удалось лишь двоим

Рантанен повторил редчайшее достижение Кубка Стэнли. За 30 такое удалось лишь двоим
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Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2) набрал три очка и вписал своё имя в историю турнира.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp)     1:1 Коннор (Виларди) – 09:53     2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12     2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07     3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51     4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40     5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06    

За последние шесть игр Кубка Стэнли финский страйкер в общей сложности набрал 17 очков (9 голов и 8 результативных передач). Он стал лишь третьим игроком за 30 лет, кому удалось набрать 17+ очков на отрезке плей-офф НХЛ длиной в шесть матчей.

В последний раз это достижение покорялось Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду (оба из «Эдмонтон Ойлерз») в плей-офф 2022 года.

Напомним, следующий матч серии между «Далласом» и «Виннипегом» пройдёт 14 мая в Даллсе.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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