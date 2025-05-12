Рантанен повторил редчайшее достижение Кубка Стэнли. За 30 такое удалось лишь двоим

Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2) набрал три очка и вписал своё имя в историю турнира.

За последние шесть игр Кубка Стэнли финский страйкер в общей сложности набрал 17 очков (9 голов и 8 результативных передач). Он стал лишь третьим игроком за 30 лет, кому удалось набрать 17+ очков на отрезке плей-офф НХЛ длиной в шесть матчей.

В последний раз это достижение покорялось Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду (оба из «Эдмонтон Ойлерз») в плей-офф 2022 года.

Напомним, следующий матч серии между «Далласом» и «Виннипегом» пройдёт 14 мая в Даллсе.

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