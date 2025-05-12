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Микко Рантанен повторил достижение Гретцки, Лемье и других звёзд НХЛ

Микко Рантанен повторил достижение Гретцки, Лемье и других звёзд НХЛ
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Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2) набрал три очка и вписал своё имя в историю турнира редким достижением.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp)     1:1 Коннор (Виларди) – 09:53     2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12     2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07     3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51     4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40     5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06    

С учётом матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Рантанен принял участие уже в 13-м забитом голе своей командой подряд. В нынешнем веке такая серия покорялась лишь Давиду Пастрняку из «Бостон Брюинз» (1-8 апреля 2025 года).

Ранее подобную серию выдавал Уэйн Гретцки и Марио Лемье (1991 и 1988 года соответственно), серию лучше показывал всё тот же Лемье (14 матчей в 1989 году), а также Яромир Ягр (15 матчей в 1999 году).

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