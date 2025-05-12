Микко Рантанен повторил достижение Гретцки, Лемье и других звёзд НХЛ

Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2) набрал три очка и вписал своё имя в историю турнира редким достижением.

С учётом матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Рантанен принял участие уже в 13-м забитом голе своей командой подряд. В нынешнем веке такая серия покорялась лишь Давиду Пастрняку из «Бостон Брюинз» (1-8 апреля 2025 года).

Ранее подобную серию выдавал Уэйн Гретцки и Марио Лемье (1991 и 1988 года соответственно), серию лучше показывал всё тот же Лемье (14 матчей в 1989 году), а также Яромир Ягр (15 матчей в 1999 году).

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