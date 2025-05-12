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Бобровский — первый вратарь с 2021 года с несколькими шат-аутами в двух подряд плей-офф

Бобровский — первый вратарь с 2021 года с несколькими шат-аутами в двух подряд плей-офф
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шат-аут в четвёртом матче 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0) и повторил достижение четырёхлетней давности.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp)     2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09    

Это его второй шат-аут в текущем плей-офф. Он стал первым вратарём с 2021 года с 2+ сухими матчами в двух подряд розыгрышах Кубка Стэнли. В последний раз такое удавалось вратарю «Оттавы Сенаторз» Кэмерону Тэлботу, который сделал по два шат-аута в Кубках Стэнли в 2020 и 2021 годах соответственно.

Напомним, после сегодняшнего матча Сергей был признан первой звездой встречи. Он записал в свой актив 23 спасения.

Бобровского поздравили с историческим рекордом

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