Бобровский вышел на чистое 4-е место по шат-аутам в Кубке Стэнли среди россиян
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В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский оформил значимый для себя шат-аут.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp) 2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09
Для него это пятый «сухарь» в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое четвёртое по шат-аутам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя соотечественников Семёна Варламова и Илью Брызгалова.
Больше шат-аутов только у Николая Хабибулина (6), Андрея Василевского и Евгения Набокова (по 7).
Напомним, Бобровский был признан первой звездой матча.
Бобровского поздравили с историческим рекордом
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