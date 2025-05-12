Бобровский вышел на чистое 4-е место по шат-аутам в Кубке Стэнли среди россиян

В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский оформил значимый для себя шат-аут.

Для него это пятый «сухарь» в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое четвёртое по шат-аутам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя соотечественников Семёна Варламова и Илью Брызгалова.

Больше шат-аутов только у Николая Хабибулина (6), Андрея Василевского и Евгения Набокова (по 7).

Напомним, Бобровский был признан первой звездой матча.

Бобровского поздравили с историческим рекордом