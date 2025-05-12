Шат-аут Бобровского и победа «Флориды», «Наполи» потерял очки в Серии А. Главное к утру

«Сухой» матч российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского помог его команде обыграть «Торонто Мэйпл Лифс» и сравнять счёт в серии игр 1/4 финала Кубка Стэнли, «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа», подпустив к себе «Интер» в таблице Серии А на расстояние одного очка, «Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил бело-голубых вперёд в таблице РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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