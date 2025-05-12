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12 мая главные новости спорта, хоккей, футбол, баскетбол, теннис, НБА, НХЛ

Шат-аут Бобровского и победа «Флориды», «Наполи» потерял очки в Серии А. Главное к утру
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«Сухой» матч российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского помог его команде обыграть «Торонто Мэйпл Лифс» и сравнять счёт в серии игр 1/4 финала Кубка Стэнли, «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа», подпустив к себе «Интер» в таблице Серии А на расстояние одного очка, «Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил бело-голубых вперёд в таблице РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии.
  2. «Наполи» упустил победу в концовке матча 36-го тура Серии А с «Дженоа».
  3. «Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил бело-голубых вперёд в таблице РПЛ.
  4. «Индиана» разгромила «Кливленд» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА.
  5. Три очка Рантанена помогли «Далласу» обыграть «Виннипег» и повести в серии.
  6. Мирра Андреева вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, обыграв Носкову.
  7. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где встретится с Хачановым.
  8. «Оклахома» сравняла счёт в серии с «Денвером», Йокич оформил дабл-дабл.
  9. Сборная Чехии с минимальным перевесом обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025.
  10. Cергей Бобровский признан первой звездой матча Кубка Стэнли «Флорида» — «Торонто».

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