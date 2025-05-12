Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 12 мая 2025 года
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12 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В ночь с 11 на 12 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 5:2 и повели в серии — 2-1.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp) 1:1 Коннор (Виларди) – 09:53 2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12 2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07 3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51 4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40 5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06
В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp) 2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09
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