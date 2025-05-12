Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 12 мая 2025 года

12 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 11 на 12 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 5:2 и повели в серии — 2-1.

В ночь на 12 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 2:0.