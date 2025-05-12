Сергей Бобровский оценил победу «Флориды» в четвёртом матче серии с «Торонто»

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил победу в четвёртом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0, 2-2). Россиянин записал на свой счёт «сухой» матч, отразив все 23 броска по воротам и был признан первой звездой встречи.

«Это серия, и самые важные матчи в ней ещё впереди. Мы рады, что нам удалось сравнять счёт в серии, и теперь победителю надо выиграть два матча. Так что следующая игра станет самой важной», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Для Бобровского это пятый «сухарь» в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое четвёртое место по шат-аутам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя соотечественников Семёна Варламова и Илью Брызгалова.