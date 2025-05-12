«Он стоял на голове». Беннетт — об игре Бобровского в четвёртом матче серии с «Торонто»

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал победу в четвёртом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0, 2-2) и отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Россиянин записал на свой счёт шат-аут, отразив все 23 броска по воротам.

«Это было больше похоже на хоккей «Пантерз», к которому мы привыкли в плей-офф. Более плотная игра, меньше возможностей. Мы вообще не позволили сопернику создать много лишнего. Мы довольно хорошо справились с ограничением их шансов, а Бобби стоял на голове», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Для Бобровского это пятый «сухарь» в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое четвёртое место по шат-аутам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя соотечественников Семёна Варламова и Илью Брызгалова.