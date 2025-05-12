Пол Морис высоко оценил игру Бобровского в очередном матче серии с «Торонто»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру Сергея Бобровского в четвёртом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0, 2-2). Россиянин записал на свой счёт «сухой» матч, отразив все 23 броска по воротам, и был признан первой звездой встречи.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp) 2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09
«Вы просто полностью принимаете его игру как должное, что случается со всеми элитными вратарями. Однако мы помним, что это всего лишь одна игра. Я не верю в победный импульс в следующей игре серии. Нам нужно будет упорно бороться, чтобы вновь показать хорошую игру в следующем матче», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.
Пятый матч серии состоится в ночь на 15 мая на площадке «Торонто».
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