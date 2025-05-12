Форвард «Торонто» Нюландер отреагировал на угрозы Мэттью Ткачука в свой адрес

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер отреагировал на угрозы форварда «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука в свой адрес. В концовке четвёртого матча серии форвард «Торонто» Макс Доми грубо атаковал в спину лидера «Пантерз» Александра Баркова, чем спровоцировал массовую потасовку. Во время перепалки на скамейках запасных Ткачук пообещал Нюландеру, что будет охотиться за ним в следующей игре серии.

«Он, вероятно, сделает всё, что в его силах, чтобы вывести хоккеиста соперника из игры. Следующая игра будет весёлой», — цитирует Нюландера пресс-служба клуба.

Пятый матч серии состоится в ночь на 15 мая на площадке «Торонто».