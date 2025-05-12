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Форвард «Торонто» Нюландер отреагировал на угрозы Мэттью Ткачука в свой адрес

Форвард «Торонто» Нюландер отреагировал на угрозы Мэттью Ткачука в свой адрес
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер отреагировал на угрозы форварда «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука в свой адрес. В концовке четвёртого матча серии форвард «Торонто» Макс Доми грубо атаковал в спину лидера «Пантерз» Александра Баркова, чем спровоцировал массовую потасовку. Во время перепалки на скамейках запасных Ткачук пообещал Нюландеру, что будет охотиться за ним в следующей игре серии.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp)     2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09    

«Он, вероятно, сделает всё, что в его силах, чтобы вывести хоккеиста соперника из игры. Следующая игра будет весёлой», — цитирует Нюландера пресс-служба клуба.

Пятый матч серии состоится в ночь на 15 мая на площадке «Торонто».

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