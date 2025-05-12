МХК «Спартак» — «СКА-1946»: во сколько начало первого матча финала плей-офф МХЛ

Сегодня, 12 мая, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится первый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Время начала первого матча финала плей-офф МХЛ на 12 мая (время московское):

19:30. МХК «Спартак» — «СКА-1946».

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей. Первый матч финальной серии состоится 12 мая в Москве.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.