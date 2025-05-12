США — Швейцария: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию
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12 мая в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 17:20 на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоится игра между национальными командами США и Швейцарии. Игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
США
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.
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