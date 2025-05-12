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Финляндия — Швеция: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Финляндия — Швеция: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию
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12 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся очередные матчи группового этапа турнира. В 21:20 на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра между национальными командами Финляндии и Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажет телеканал «Матч! Игра».

ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

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