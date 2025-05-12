«Лучшее выступление за последние много лет». Дебур — об игре Рантанена в плей-офф

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур оценил игру нападающего Микко Рантанена в текущем плей-офф. Финский форвард на данный момент является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли с 18 (9+9) очками в 10 матчах.

«Это лучшее выступление игрока моей команды, которое я видел за последние много лет. Но знаете, для меня он только начинает разыгрываться. Он просто разминается. Я думаю, он на пути к ещё более выдающейся игре», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

За последние шесть игр Кубка Стэнли финский нападающий в общей сложности набрал 17 (9+8) очков. Рантанен стал лишь третьим игроком за 30 лет, кому удалось набрать 17+ очков на отрезке плей-офф НХЛ длиною в шесть матчей.