«Лучшее выступление за последние много лет». Дебур — об игре Рантанена в плей-офф
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур оценил игру нападающего Микко Рантанена в текущем плей-офф. Финский форвард на данный момент является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли с 18 (9+9) очками в 10 матчах.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp) 1:1 Коннор (Виларди) – 09:53 2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12 2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07 3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51 4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40 5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06
«Это лучшее выступление игрока моей команды, которое я видел за последние много лет. Но знаете, для меня он только начинает разыгрываться. Он просто разминается. Я думаю, он на пути к ещё более выдающейся игре», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
За последние шесть игр Кубка Стэнли финский нападающий в общей сложности набрал 17 (9+8) очков. Рантанен стал лишь третьим игроком за 30 лет, кому удалось набрать 17+ очков на отрезке плей-офф НХЛ длиною в шесть матчей.
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